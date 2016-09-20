ولي العهد الكويتي يستقبل رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح أمس وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي والرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة والوفد المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته للكويت حيث نقل لسموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الى حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح والأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانـة العامـة لمجلس التعاون لدول الخليـج العربيـة خالد بن سالم الغساني ومدير إدارة الثقافة والفنون بهيئة مملكة البحرين للثقافة والآثار الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحة وسفيرا البلدين.