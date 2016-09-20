التركي لـ «الرياض»: داعش بدأت تصرف النظر عن المساجد وتستهدف رجال الأمن

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن أمن الوطن في أيدٍ أمينة، وسُجلت العديد من الإنجازات الأمنية في جميع المواقف، ورجال الأمن طالما كانوا يداً حانية في الرخاء وأسوداً ضارية في الملمات والشدائد التي تمر بها بلادنا الطاهرة.

وأبان المتحدث اللواء منصور التركي أن التنظيم الارهابي داعش، بدأ بصرف النظر عن استهداف المساجد بعد أن فشلوا فيها، وتوجهوا لاستهداف رجال الأمن في المناطق النائية مثل مافعلوا مع الرقيب بدر الرشيدي، والعميد أحمد عسيري، والعميد كتاب الحمادي، إذ إن الافراد تعد أهدافا سهلة لهم.

خليفة داعش هو الوحيد الذي يستطيع إثبات تورط إيران بدعم التنظيم

وأكد اللواء التركي في سؤال لـ "الرياض": على أن أمن المساجد بعد سلسلة الاستهدافات التي لحقتها من قبل تنظيم داعش دائما مايتم في إطار التنسيق المحلي بين أجهزة الشرطة ومابين الجهات المشرفة على إدارة المواقع ودور العبادة، موضحا في ذات السياق على أنه لا يوجد أي أسلوب جديد في التعامل مع المساجد وستبقى دور العبادة كما هي، مشددا على أن الجهات الأمنية لن تنتظر الانتحاريين حتى يصلوا إلى المساجد بل ستلاحقهم وتتابعهم وتقبض عليهم، وستصادر كل مايمتلكونه من أموال ومواد متفجرة.

وقال التركي في مؤتمر صحافي مساء الأمس إن العمليات الإرهابية المنفذة والمحبطة والفاشلة خلال هذا العام بلغت 19 عملية، 12 منها استهدفت رجال الأمن والسبع المتبقة كانت تستهدف المنشآت.

وأوضح التركي أن ست عمليات إرهابية من الـ 19 عملية فشلت قبيل تنفيذها، فيما أحبطت ست عمليات، بينما تمكن الإرهابيون من تنفيذ سبع عمليات إرهابية.

أما ما يخص الشائعات التي طالت الحج واحباط عملية ارهابية فيه، قال اللواء التركي: لم يكن هناك أي عمليات إحباط ارهابية في الحج، وإن ماحصل هو أنهم عثروا على عبوات مياه مزيفة فارغة وملفوفة بلاصق أحمر وأسلاك للإيحاء بأنها قنبلة، ولا زالت الجهات الأمنية تحقق في الأمر، مشيرا إلى أن حج هذا العام لم يكن استثناء من حيث التنظيم والأمان، بل إن الاستثناء الذي حصل كان في حج العام الماضي والتحقيقات في حادثة منى لا تزال مستمرة.

وحول وجود ارتباط بين ايران وتنظيم داعش قال اللواء منصور التركي: كلنا نعرف أن إيران مصنفة ضمن الدول الداعمة للإرهاب، وحتى نصل بمصداقية خلف من يقف داعش نأمل أن يتم القبض على خليفة داعش حتى يمكن أن يدلي بالمعلومات حيال من وفر له الفرص وأي أشخاص آخرين لهم علاقة بهذا التنظيم.

أما عن التطبيقات ووسائل الاتصال التي استخدمها المتورطون في الخلية المعلن عنها مع الوسيط في سوريا، أشار اللواء منصور التركي أنه تم استخدام اربعة الى خمسة تطبيقات الكترونية من بينها برنامج التليقرام، وذلك لتواصل من في الداخل بالخارج، أما تواصل الداخل فهو أسهل بكثير لأعضاء الخلية.

وزاد اللواء التركي على أن تنظيم داعش حرص في بداياته على تشجيع الشباب للالتحاق بالتنظيم والزج بهم في مناطق الصراع، ولكنه مؤخرا أصبح يوجه رسائل مغايرة، موضحا أنه خلال عمل الجهات الأمنية على مدى ١٨ عاما من العمل المتواصل في مكافحة الارهاب، نجحت في الوصول إلى الكثير من المؤيدين والداعمين ومن لايزال يتعامل مع هذه الخلايا، كما أن داعش حاول أن يستفيد من أخطاء القاعدة وبدأ ينتهج أسلوبا جديدا، ولكن قوات الأمن أثبتت قدرتها على اختراق هذه التشكيلات والوصول من خلالها إلى من يعمل معها.

وفيما يخص الدور المناط بالارهابية خلود الركبي التي تم القبض عليها ضمن الخلية الارهابية المعلن عنها، قال اللواء منصور التركي أنها مؤيدة وابنيها، وقد هيأت إحد ابنيها لتنفيذ عمل انتحاري، وكانت تشارك معهم في عملية نقل المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة لتسهيل مرورهم من خلال طريق نقاط التفتيش.

أحزمة ناسفة جاهزة للتفجير

المبالغ المالية المضبوطة تجاوزت 600 ألف ريال

اللواء منصور التركي خلال المؤتمر الصحفي (عدسة/ عمار الملحم)