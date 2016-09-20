كل ما يهمك معرفته عن عرض Burberry في أسبوع لندن للموضة

الرياض - خلود أحمد

عرضت ماركة بيربري Burberry البريطانية مجموعة خريف وشتاء 2016 البارحة ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن، وقد جمعنا لك ما قد يهمك معرفته عن هذه المجموعة في السطور التالية، فتابعي القراءة.

- عرضت بيربري مجموعتها الشتوية مع ميزة توفيرها فوراً في الأسواق، إذ ستتمكنين من شراء جميع القطع المعروضة من محلات الماركة الآن دون الحاجة إلى الانتظار.

- وقد عرضت الماركة البارحة الأزياء الرجالية والنسائية بحضور عدد كبير من نجوم الدار ومحبيها، من أبرزهم الممثلة فريدا بينتو، والعارضة كارا ديليفين.

- استوحيت المجموعة من رواية Orlando للكاتبة فيرجينيا وولف Virginia Woolf، التي نُشرت عام 1928 وتحكي قصة شاعر عاش لعدة قرون.

- تنوَّعت الأزياء المعروضة في هذه المجموعة، فشاهدنا عدداً من المعاطف المستوحاة من الجاكيتات العسكرية للقرون الماضية، كما ظهرت قطع عصرية بألوان صيفية جميلة، بالإضافة إلى الفساتين الأنثوية المصنوعة من الدانتيل والسترات الصوفية ذات التصاميم العصرية الرائعة.

شاهدي معنا أبرز ما ظهر في عرض بيربري، وشاركينا برأيك.