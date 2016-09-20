أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

كل ما يهمك معرفته عن عرض Burberry في أسبوع لندن للموضة

Google+ Print

الثلاثاء 20-09-2016 03:12

الرياض - خلود أحمد

عرضت ماركة بيربري Burberry البريطانية مجموعة خريف وشتاء 2016 البارحة ضمن فعاليات أسبوع الموضة في لندن، وقد جمعنا لك ما قد يهمك معرفته عن هذه المجموعة في السطور التالية، فتابعي القراءة.
- عرضت بيربري مجموعتها الشتوية مع ميزة توفيرها فوراً في الأسواق، إذ ستتمكنين من شراء جميع القطع المعروضة من محلات الماركة الآن دون الحاجة إلى الانتظار.
- وقد عرضت الماركة البارحة الأزياء الرجالية والنسائية بحضور عدد كبير من نجوم الدار ومحبيها، من أبرزهم الممثلة فريدا بينتو، والعارضة كارا ديليفين.
- استوحيت المجموعة من رواية Orlando للكاتبة فيرجينيا وولف Virginia Woolf، التي نُشرت عام 1928 وتحكي قصة شاعر عاش لعدة قرون.
- تنوَّعت الأزياء المعروضة في هذه المجموعة، فشاهدنا عدداً من المعاطف المستوحاة من الجاكيتات العسكرية للقرون الماضية، كما ظهرت قطع عصرية بألوان صيفية جميلة، بالإضافة إلى الفساتين الأنثوية المصنوعة من الدانتيل والسترات الصوفية ذات التصاميم العصرية الرائعة.
شاهدي معنا أبرز ما ظهر في عرض بيربري، وشاركينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي