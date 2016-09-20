بالصور.. مدارس السويس تتجمل استعدادا للعام الدراسى الجديد

استعرض المجلس التنفيذى اليوم برئاسة اللواء أحمد حامد محافظ السويس استعرض عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس استعدادات مديرية التربية و التعليم لاستقبال العام الدراسى الجديد 2016 / 2017، مؤكداً على جاهزية كل مدارس المحافظة لبدء العام الدراسى وذلك من خلال عرض تفصيلى.

وتناول العرض أعمال الصيانة والترميم للمدارس، وقال عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، تم الانتهاء من أعمال الترميم والإصلاح فى 6 مدارس وهى، مدارس الناصر الابتدائية القديمة والناصر الجديدة ومدرسة 24 أكتوبر الابتدائية ومدرسة محمد بخيت الابتدائية والصباح الإعدادية بنون ومحمد خاطر للتعليم الأساسى، ويتبقى 5 مدارس يستمر العمل بهم إلى منتصف العام الدراسى وهى مدارس، فصول كبريت التجارية ومدرسة أحمد رمضان الابتدائية والجمهورية الابتدائية والمستقبل الابتدائية والسيدة خديجة الإعدادية بنات.

وأشار عبد الحافظ وحيد، أن مدارس تعليم فنى أنهت أعمال الصيانة الرئيسية بها بدعم مديرية التربية و التعليم، وهى مدارس الصباح الصناعية بنات و الأهرام الصناعية و 24 أكتوبر الصناعية و السويس البحرية و السويس الزراعية، كما أنهت أعمال الصيانة الرئيسية بدعم مديرية التربية و التعليم، وهى مدارس التعاونيات و قاسم أمين والشهداء وتل القلزم وحافظ إبراهيم والملك فيصل وأبو عبيدة بن الجراح و سليمان ضيف الله الابتدائية و زيد بن حارثة الإعدادية بنات و أحمد زكى للتعليم الأساسى و مصر الخليج الرسمية للغات و أحمد لطفى السيد الرسمية للغات.

وأوضح عبد الحافظ وحيد، تعليم رياض الأطفال يتم تطبيقه بالمدارس الحكومية ( عربى ) والمدارس الرسمية للغات على النحو الآتى، عدد قاعات رياض الأطفال بالمدارس الحكومية (عربى) 322 قاعة تستوعب نحو 14168 طفلاً ( إجمالى عدد الأطفال فى قاعات روضة 1 Kg1 و قاعات روضة 2 Kg2 )، عدد قاعات رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات 50 قاعة تستوعب نحو 2074 طفلاً، فإن إجمالى عدد قاعات رياض الأطفال فى كل مدارس المحافظة هو 372 قاعة و أن ما تستوعبه هذه القاعات من الأطفال خلال العام الدراسى الجديد هو 16242 طفلاً.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن المديرية بدأت فى أعمال تأسيس وتجديد وتجهيز نحو 50 قاعة رياض أطفال من بين إجمالى عدد القاعات موزعة فيما بين مدارس الإدارات التعليمية الثلاثة بواقع 12 قاعة تابعة للمدارس الرسمية للغات و 38 قاعة تابعة للمدارس الحكومية (عربى) تمهيداً لإعادة تشغيلها مع بداية العام الدراسى الجديد 2016 / 2017.

وأعلن عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أنه توزيع عدد 1500 تختة لمدارس المرحلة الابتدائية حسب احتياجات كل مدرسة و 2200 تختة على مدارس المرحلة الإعدادية و الثانوية، توزيع 65 جهاز كمبيوتر على المدارس الابتدائية و ذلك فى إطار السياسة التعليمية الجديدة التى تستهدف تطوير العمل بالمدارس وميكنة أعمال شئون الطلبة و الكنترول داخل المدارس.