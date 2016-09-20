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سعود بن نايف معزياً: «موسى ونواف» أفتديا حياتهما في سبيل الحفاظ على أمن الوطن

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية اتصالا هاتفياً أمس بأسرة الشهيدين رئيس رقباء موسى القبي والعريف نواف العتيبي من منسوبي الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية واللذين استشهدا أثناء تأديتهما لواجبهما الميداني في حي الخضرية بالدمام بعد تلقيهما وابلا من الرصاص من مجهولين.

ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وولي ولي العهد لذوي الشهيدين.

وقال أمير الشرقية: خلال الاتصال الهاتفي بأسريتهما إن "ابنيكما استشهدا في ميدان العز والشرف، مؤديان واجبهما الذي أوتمنا عليه ".

وقال سموه إن الشهيدين أفتديا حياتهما في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وما استشهادهما إلا دليل على إخلاصهما وتفانيهما في خدمة وطنهما وقيادته الرشيدة، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً.

من جانبهم، عبرت أسرة وذوو الشهيدين القبي والعتيبي عن تقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة الشرقية على تعزيتهم التي تجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن، مؤكدين أن استشهاده شرف وواجب تجاه دينه ومليكه ووطنه.

من جهة اخرى نقل وكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، لذوي شهيد الواجب رئيس الرقباء موسى علي محمد القبي الذي انتقل إلى رحمة الله فداءً للوطن، مؤكدا حرص القيادة على الوقفة الصادقة مع الشهداء وذويهم.

جاء ذلك بعد أن أدى أمس الصلاة على جثمان الشهيد القبي في جامع الفرقان بمدينة الدمام، بحضور مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني، ومدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء صالح الصالح، وعدد من القيادات الأمنية، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين وذوي الشهيدين.

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