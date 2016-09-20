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إسقاط شبكة «داعشية» تستهدف المواطنين والعلماء ورجال الأمن والمنشآت الحيوية

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الرياض - أسمهان الغامدي

أحبطت الجهات الأمنية المختصة عمليات إرهابية كلفت بتنفيذها إرهابية مكونة من ثلاث خلايا عنقودية ترتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي وتستهدف مواطنين وعلماء ورجال أمن ومنشآت أمنية وعسكرية واقتصادية في مواقع مختلفة، وقد بلغ عدد عناصر تلك الشبكة (17) شخصاً بينهم امرأة تم القبض عليهم بشكل كامل وجميعهم من الجنسية عدا (3) أحدهم من الجنسية اليمنية والآخران من الجنسية المصرية، والفلسطينية.

وقد تم إحباط أربع عمليات إرهابية بلغت مراحل متقدمة من الإعداد، كانت الأولى تستهدف أحد منسوبي وزارة الدفاع بمدينة الرياض بعد رصده وتجهيز العبوة المتفجرة لإلصاقها في سيارته، والثانية تستهدف الطلاب المتدربين بمدينة التدريب بالأمن العام، وذلك بوضع عبوة ناسفة عند البوابة لتفجيرها عن بعد أثناء خروجهم، والثالثة عملية تسليم حزامين ناسفين والإطاحة بالمكلفين بها، ومداهمة وكر إرهابي بمحافظة القويعية وضبط مافيه من مواد متفجرة، والرابعة عملية انتحارية والقبض على الانتحاري المكلف بالتنفيذ وبحوزته حزام ناسف وعبوة متفجرة، بعد أن قام في مراحل الإعداد للعملية برصد مواقع دينية بمحافظة الاحساء، وأخرى عسكرية تابعة لوزارة الحرس الوطني.

وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تنظيم داعش بدأ بصرف النظر عن استهداف المساجد بعد أن فشلوا فيها، وتوجهوا لاستهداف رجال الأمن في المناطق النائية.

وفيما يخص الدور المناط بالارهابية خلود الركبي التي تم القبض عليها قال اللواء التركي إنها هيأت أحد ابنيها لتنفيذ عمل انتحاري، وكانت تشارك مع الإرهابيين في نقل المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة لتسهيل مرورهم من خلال نقاط التفتيش.

وأوضح المتحدث الأمني في مؤتمر صحفي أن هذه العمليات تمت بتعاون من المواطنين مع الجهات الأمنية وبتضحيات من رجال الأمن.

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