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رونالدو وبيل ينضمان لتدريبات ريال مدريد ويستعدان لمباراة فياريال

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رونالدو وبيل ينضمان لتدريبات ريال مدريد ويستعدان لمباراة فياريال رونالدو وبيل ينضمان لتدريبات ريال مدريد ويستعدان لمباراة فياريال

(إفي): شارك كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل، بعد غيابهما عن مباراة إسبانيول، في تدريبات الفريق الملكي يوم الاثنين، حيث يسعيان للمشاركة مباراة الفريق القادمة الأربعاء المقبل أمام فياريال.

ولم يرافق رونالدو فريق ريال مدريد في رحلته إلى برشلونة لخوض مباراة إسبانيول بسبب إصابته بنزلة برد، بينما أصيب بيل في الفخذ خلال مشاركته في مباراة سبورتينج لشبونة البرتغالي بدوري الأبطال.

ومن جانبه، قال زين الدين زيدان، أنه لا يريد أن يخاطر باللاعبين، وأنهما سيشاركان مع الفريق في مباراة فياريال الصعبة.

كما أعلنت إدارة النادي الملكي أن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، الذي أصيب في الشوط الأول من مباراة فريقه أمام إسبانيول، والمدافع البرتغالي بيبي، قد خضعا لجلسات استشفائية داخل النادي.

ويشار إلى أنه بفوز الفريق في مباراة إسبانيول، تمكن زيدان من معادلة إنجاز برشلونة بالفوز في 16 مباراة متتالية في موسم 2010-2011 بقيادة بيب جوارديولا، كما سيحاول لاعبو مدريد في مباراة الأربعاء أن يحافظوا على صدارة الدوري.

واعتمد المدرب الفرنسي للفريق، زين الدين زيدان، على لاعبي الفريق الرديف، أمثال إنزو زيدان ومارتين أوديجارد وحارس المرمى أليكس كرانينكس.

وكالعادة، خضع اللاعبون الذين شاركوا في مبارة إسبانيول لجلسات التأهيل والاستشفاء، بينما شارك بقية اللاعبين بجانب رونالدو وبيل في تدريبات قوية.

ويستضيف ريال مدريد هذا الأربعاء فريق فياريال في إستاد سانتياجو برنابو، ويسافر السبت المقبل لملاقاة لاس بالماس على أرضه، ويسعى ريال مدريد في هاتين المواجهتين إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الليجا.

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