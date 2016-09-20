تصريحات عنصرية تغرم بول جاسكوين 2000 جنيه إسترليني

(إفي): ألزمت محكمة بمدينة دودلي (غرب انجلترا) مدرب كرة القدم الإنجليزي السابق، بول جاسكوين "جازا"، بدفع غرامة قدرها ألفي جنيه إسترليني (حوالي ألفين و335 يورو) بسبب تصريحاته العنصرية في برنامجه التلفزيوني "أمسية مع جازا" (An Evening With Gazza).

وأدانت المحكمة جاسكوين، الذي يعاني من مشكلات صحية خطيرة بسبب إدمانه للحكوليات، بتهمة "اعتداء عنصري خطير".

واعترف اللاعب السابق لناديي توتنام الإنجليزي ولاتسيو الإيطالي، باستخدام "كلمات مسيئة أو تهديدات" خلال إحدى حلقات برنامجه بمدينة ولفرهامبتن، غرب انجلترا، يوم 30 نوفمبر من عام 2015.

ووقع "جازا"، خلال طريقه للمحكمة، إهداءات للعديد من المواطنين الذين دفعهم الفضول للاقتراب من اللاعب الشهير سابقا، والذي تدهورت حالته بسبب إدمان الكحول.

ونشرت جريدة (اكسبرس & ستار) المحلية ان جاسكوين أراد خلال تلك الحلقة السخرية من تواجد أحد حراس الأمن ذوي البشرة السمراء في قاعة ذات إضاءة منخفضة، قائلا أنه لم يستطع التأكد إن كان الحارس "ضحك أم لا".

وحكم القاضي على جاسكوين بدفع ألف جنيه إسترليني كغرامة، بالإضافة لألف آخر كتعويض.