روسيا: لم نتلق إخطارا من مصر لمناقشة "تصدير القمح واستيراد الفواكه"

أعلنت المتحدثة باسم هيئة الرقابة الروسية يوليا ميلانو، أن الهيئة لم تتلق حتى الآن طلبا من الجانب المصرى للاجتماع لمناقشة الأمور المتعلقة بتصدير شحنات القمح الروسى لمصر والفواكه المصرية والخضروات إلى روسيا.

وأوضحت الهيئة وفقا لتصريحات وكالة "نوفستى" الروسية، أن روسيا لم تتلق إخطارا رسميا من الجانب المصرى حتى الآن.

كانت روسيا قد أصدرت، قرارا بحظر استيراد الموالح والفواكه المصرية ابتداء من يوم الخميس القادم 22 سبتمبر، بعد قرار وزير الزراعة المصرى عصام فايد، بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت.