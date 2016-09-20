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راعى كنيسة بسوهاج يبلغ عن 5 شباب عطلوا كاميرات المراقبة لمعاكسة الفتيات

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راعى كنيسة بسوهاج يبلغ عن 5 شباب عطلوا كاميرات المراقبة لمعاكسة الفتيات راعى كنيسة بسوهاج يبلغ عن 5 شباب عطلوا كاميرات المراقبة لمعاكسة الفتيات

>سوهاج محمود مقبول

تقدم راعى كنيسة ماريو حنا للأقباط الأرثوزكس بناحية البربا دائرة مركز جرجا، ببلاغ قيد برقم 3111 إداري المركز لسنة 2016 يتضرر فيه من 5 شباب هم "عطا . ز، وماهر . ز ،و عدلى . ف ،وزكريا . ف ،وعادل . ف" مسيحيى الديانة " يقيمون بذات الناحية، لقيامهم بالعبث بكاميرات المراقبة الخاصة بالكنيسة لعدم تصويرهم أثناء معاكستهم الفتيات المترددة عليها وعدم التزامهم بتعليمات الصلوات.

 

وجارٍ استدعاء المشكو في حقهم لسؤالهم ،تم التنسيق بين إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بسوهاج، و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.


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