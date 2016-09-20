عضو سابق بالكونجرس: مرشحا الرئاسة الأمريكية يريدان علاقات جديدة مع مصر

قال الدكتور أحمد صوان، عضو اللجنة الجمهورية بالكونجرس الأمريكى سابقا، إن مرشحى الانتخابات الأمريكية يسعون نحو علاقات جديدة مع مصر، باعتبارها دولة محورية وهم يدركون ذلك، كما أنها ضد الإرهاب، وهى البلد الوحيد ضد الإرهاب، وأصبحت إلى حد كبير آمنة أكثر من فرنسا وأوروبا

وأوضح صوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن المصريين داخل أمريكا سعداء بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنيويورك وحضوره مقر الأمم المتحدة،واستقبلوه رغم سوء الأحوال الجوية، لأنهم يشعرون بقيمة مصر كما أن العالم بات يدرك قيمة الرئيس السيسى.

وأشار إلى أن من يعملون تحت الأرض يريدون تخريب تلك الزيارة، لافتا إلى أن كل محاولاتهم مجرد عبث ووهم، موضحا أنهم يخرجون من تحت الأرض عندما يرون الوقت مناسبا، فى الوقت الذى لا ذكر لهم فى الإعلام الأمريكى أو الانتخابات الرئاسية، ووصفهم بـ" المغيبين".