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8 إصابات مرورية في إجازة «الأضحى» بدبي

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8 إصابات مرورية في إجازة «الأضحى» بدبي 8 إصابات مرورية في إجازة «الأضحى» بدبي

أكد العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي انه تم تسجيل عدد محدود من الحوادث المرورية التي صنفت بسيطة ومتوسطة في دبي خلال اجازة عيد الأضحى والتي نتج عنها 8 إصابات من دون تسجيل وفيات، فيما شهدت الحركة المرورية ازدحاماً في بعض الطرقات، لافتاً إلى انه تم تكثيف الدوريات المرورية في الأماكن التي تشهد كثافة سكانية لمنع ظاهرة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة، وتوزيع الدوريات المرورية على مصلّيات العيد في الإمارة.

بالإضافة إلى تكثيف دوريات الإسناد خلال الفترة المسائية لمراقبة المركبات والدراجات التي ترتكب مخالفات مرورية خطرة، بهدف الحد من التصرفات السلبية.

وأشار العميد المزروعي إلى أن رجال المرور واصلوا العمل ليل نهار خلال فترة العيد لترتيب دوريات مرورية، ورقباء السير، ومشاة ورقباء سير في مناطق ديرة وبردبي لتنظيم حركة السير وفك الاختناقات المرورية خلال فترتي الصباح والمساء، تخللهما نشر عدد من رقباء السير خلال الفترة المسائية لفض الاختناقات المرورية على بعض الشوارع وتنظيم حركة السير، مؤكداً انه على الرغم من الأعداد الغفيرة التي شهدتها دبي خلال فترة العيد إلا أن الخطط المرورية والاستعدادات كفلت عدم وقوع بليغة.

عن كثب

من جانب آخر قال المقدم خزرج ماجد الخزرجي مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن مركز القيادة والسيطرة تلقى 49404 مكالمات هاتفية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المقدم الخزرجي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تسعى دائماً إلى نشر الوعي الأمني والمروري بين أفراد المجتمع، وخاصة أصحاب المركبات ومستخدمي الطريق، من خلال تنظيم البرامج والحملات المستمرة على مدار العام لمختلف الشرائح، ما كان له الأثر في انخفاض الحوادث المرورية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وناشد المقدم الخزرجي، الجمهور، الاتصال بالرقم (999) في الحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم (901)، في حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي، مثل الاستفسارات الجنائية والمرورية، وكيفية استخراج شهادات بحث الحالة الجنائية، وشهادة من يهمه الأمر، وشهادة تصريح الدفن، وكيفية الاشتراك في برنامج أمن المساكن، بالإضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بخدمة أمراض القلب، وغيرها من الاستفسارات الأخرى، مشيراً إلى أن المكالمات غير الطارئة، تتسبب بإهدار الوقت والجهد المخصص بباقي المتصلين من الجمهور، والذي قد يكون في أمس الحاجة للمساعدة.

وأوضح المقدم الخزرجي أن مركز القيادة والسيطرة، تلقى 1308562 مكالمة في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت نسبة الرد على المكالمات الطارئة في غضون 10 ثوانٍ 97.8%، أي ما يعادل 1280562 مكالمة، مقابل 1403826 مكالمة في النصف الأول من عام 2015، وبلغت نسبة الرد على المكالمات الطارئة في غضون 10 ثوانٍ 93.57%، أي ما يعادل 1313608 مكالمات.

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