القبض على 11 هاربا من أحكام قضائية بينهم هاربون من المؤبد فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 11 هاربا من أحكام قضائية بينهم هاربين من المؤبد فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم "ناجى. س. م" 30 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفذ عليه فى الجناية رقم 2512/2014 مركز القنطرة غرب والمقيدة برقم 502/2014 والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقه بالإكراه" والمتهم" حسن .ص. ع" 24 سنة عاطل مقيم دشنا - قنا "مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 11280/2014 قسم ثان والمقيدة برقم 2370 /2014 والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

والمتهم "علاء .ح. ر" 32 سنة عاطل مقيم الشهداء - دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5458/2015 قسم ثان والمقيدة برقم 999 /2015 والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "علاء .ف .ع" 31 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد - دائرة قسم ثالث مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 7429/2014 قسم ثالث والمقيدة برقم 89 /2015 والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بتهمة "شروع فى قتل".

والمتهم "السيد .ن زع" 28 سنة عاطل مقيم القنطرة شرق – دائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 397/2016 قسم القنطرة شرق والمقيدة برقم 293 /2016 والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات".

والمتهم "جمال .ج .ع" 24 سنة عاطل مقيم حى السلام – دائرة ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 626/2015 قسم ثان والمقيدة برقم 341 /2015 والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "أحمد .ح .س" 25 سنة عاطل مقيم فايد – دائرة المركز مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 433/2013 مركز فايد والمقيدة برقم 1425 /2013 والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 ســنوات بتهمة "إكراه على توقيع".

والمتهم" أحمد .ع .ط " 31 سنة عاطل مقيم منيا القمح – الشرقية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 61139/2014 مركز منيا القمح والمقيدة برقم 3547 /2014 والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سلاح" والمتهم" عمرو. ا. ف" 31 سنة عاطل مقيم دائرة مركزفايد والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 4558/2016 جنح مركز فايد بتهمة "سرقه".

والمتهم" شريف. ا. س" 25 سنة عاطل مقيم دائرة مركزالقنطرة غرب والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 7147/2016 جنح مركز القنطرة غرب بتهمة "سرقة" والمتهم "هشام .ط .ع" 19 سنة عاطل مقيم دائرة مركزالقنطرة شرق والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1035/2016 جنح مركز القنطرة غرب بتهمة "سرقة". تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.