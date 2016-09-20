الرميثي يقلّد عدداً من الضباط رتباً جديدة

قلد اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، أمس، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي الرتب الجديدة للضباط المشمولين بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لترقية الضباط الى الرتب الأعلى بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

حافز

وتقدم الرميثي في كلمته التي وجّهها للضباط المشمولين بالترقية خلال احتفالية تقليد الرتب الجديدة بحضور اللواء مكتوم الشريفي المدير العام بالإنابة والعميد عبيد سالم بالحبالة الكتبي مدير عام الموارد البشرية ومديري الإدارات بالقيادة بالتهنئة للضباط المرفعين، وتمنى لهم أن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والتميز، وأن يكونوا على قدر المسؤولية والواجب والثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة، والعمل بأقصى الطاقات لتحقيق المزيد من الإنجازات وفق أعلى درجات التميز.

وأكد الرميثي أن شرطة أبوظبي وبدعم القيادة الرشيدة تواصل جهودها الحثيثة للوصول بالجهاز الشرطي إلى أعلى المراتب والمستويات من أجل حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية التي تحققت في الإمارات عموماً وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار وتوفير مقومات أمن المجتمع.

وقال الرميثي إن شرطة أبوظبي وضعت في أولوية استراتيجيتها التطويرية النهوض بمستوى الكوادر البشرية المواطنة للارتقاء بها الى أعلى المستويات من خلال الاهتمام بالعملية التدريبية والعمل باستمرار على تأهيلها وفقاً لأحدث البرامج التدريبية والتعليمية، ونشر ثقافة الإبداع والتميز والابتكار والاستفادة من الممارسات العالمية للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي وتنفيذ المهام الموكلة على أكمل وجه.

روح واحدة

من جانبه ثمن اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بالإنابة مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لترقية الضباط إلى الرتب الأعلى بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجهود اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي، واهتمامه بالارتقاء بالكوادر البشرية الى التميز.

ودعا الضــــباط المشمولين بالتــــــرقيات إلى العمل بروح الفـــريق المتكامل وبذل أقصى الجهود من أجل مؤسسة شرطية تدار بكفاءة عالية ولتبقى واحدة من أفضل المؤسسات والمنظمات الشرطية.