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بالفيديو - بيسيرو يشتبك بالأيدي مع جماهير بنفيكا

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بالفيديو - بيسيرو يشتبك بالأيدي مع جماهير بنفيكا بالفيديو - بيسيرو يشتبك بالأيدي مع جماهير بنفيكا

انفلتت أعصاب جوزيه بيسيرو المدير الفني لسبورتنج براجا خلال لقاء فريقه ضد بنفيكا يوم الاثنين، ووصل الأمر لاشتباكه بالأيدي مع الجماهير.

وانتصر بنفيكا على ضيفه سبورتنج براجا الذي يضم أحمد حسن "كوكا" بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي (التفاصيل هنا).

عقب الهدف الثاني لبنفيكا رصدت الكاميرات اشتباك بيسيرو مع جماهير بنفيكا التي كانت خلف مقاعد بدلاء براجا.

بعد هذا الموقف بدقيقتين استقبل براجا الهدف الثالث، قبل أن يسجل هدفا شرفيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

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بيسيرو تولى قيادة براجا في صيف 2016 بعد إقالته من تدريب بورتو الذي ترك من أجله الأهلي في منتصف الموسم.

شاهد لقطة الاشتباك من هنا

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فيديو اليوم السابع

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