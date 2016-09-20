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عبد الغني لـكلام في الجون: أكاديمية جوزيه شو إعلامي

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عبد الغني لـكلام في الجون: أكاديمية جوزيه شو إعلامي عبد الغني لـكلام في الجون: أكاديمية جوزيه شو إعلامي

يرى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن "أكاديمية مانويل جوزيه في مجرد شو إعلامي وليس لها علاقة بالكرة".

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة خالد عبد العزيز علي توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، تقرر افتتاح أكاديمية مانويل جوزيه لكرة القدم بمركز شباب الجزيرة يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر المقبل، وفقا لبيان الوزارة.

و يبدأ البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي مشروعه تبني المواهب الكروية المصرية مطلع أكتوبر المقبل.

وقال عبد الغني عن أكاديمية جوزيه ردا على سؤال ماركو مراد مقدم برنامج (كلام في الجون) عبر إذاعة ميجا أف أم "لا نعرف عمل جوزيه في مصر. لا نعرف ما الذي سيتم في الأكاديمية".

وأضاف "الأكاديمية مجرد شو إعلامي ليس لها علاقة بكرة القدم".

وواصل "جوزيه جاء إلى مصر وجلس مع الوزير ولا نعرف أي تفاصيل عن الأمور".

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