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الإسماعيلي يقرر تجميد إبراهيم حسن

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الإسماعيلي يقرر تجميد إبراهيم حسن الإسماعيلي يقرر تجميد إبراهيم حسن

قررت إدارة نادي الإسماعيلي تجميد لاعب الفريق إبراهيم حسن عن المشاركة بسبب رفضه تجديد عقده.

وشارك إبراهيم حسن مع الإسماعيلي أمام الأهلي في لقاء انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من الدوري.

وأوضح مصدر مسؤول في الإسماعيلي لـFilGoal.com رفض إبراهيم حسن تجديد عقده مع الإسماعيلي خلال الجلسة التي جمعته بالإدارة يوم الأحد.

ليقرر الإسماعيلي تجميد اللاعب وإبعاده عن المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن تعقد جولة أخيرة من المفاوضات بين الإسماعيلي وإبراهيم حسن من أجل إقناعه بالتجديد.

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