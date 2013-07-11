جمال النجمات في آخر الصور على Instagram

كمتابعة خاصّة من فريق "سيدتي نت" لمواقع التواصل الاجتماعي كافة، العائدة للنجمات، ومن بينها مواقع أنستغرام، نجد أنّ أكثرية النجمات من المتابعات بالدرجة الأولى لهذا الموقع. وقد قمنا بجمع آخر اللقطات التجميليّة للنجمات، فكانت بأغلبها صور على شكل معايدات بحلول شهر رمضان المبارك، حيث تألقت النجمات في هذه الصور بتسريحات بسيطة ومكياج خفيف، أمثال النجمة هيفاء وهبي ونانسي عجرم ويارا وأحلام وميريام فارس اللواتي اعتمدن الألوان الترابيّة للعينين والبشرة الصافيّة والشفاه الطبيعيّة.

أما عن الصور التجميليّة المرافقة للمعايدات، فكانت على هذا الشكل:

أحلام الشمسي: غيرّت أحلام صورة البروفايل بدواعي الشهر الفضيل وارتدت الحجاب، أمّا مكياجها فكان عبارة عن خطّ كحل عريض أسفل العينين.

إليسا: تنتقل إليسا من جوّ استجماميّ رائع إلى آخر، حيث يبدو واضحاً على بشرتها الراحة والإشراق. وفي مثل هذه الأجواء لم تضع إليسا الكثير من المكياج.

هيفاء وهبي: استقبلت شهر رمضان بفستان ذي أكمام وبمكياج خفيف. لكنّها بالأمس، كانت في منزلها، وتنشّقت وردة برتقاليّة، وتألّقت خلال الليل بمكياج دخانيّ خفيف.

نوال الزغبي: احتفلت نوال بعيد ميلادها وسط معجبيها، وتألّقت بشعرها الذهبيّ ومكياجها الترابيّ الذهبيّ اللافت.

ميريام فارس: تنتقل ميريام من مسرح إلى آخر بحسب نشاطاتها؛ وأكثر ما أعجبنا في إطلالتها الأخيرة هو الآيلاينر والغليتر فوق عينيها، فيما بقيت تسريحتها كما تعوّدنا عليها.

نجوى كرم: قدمت حفلتها في أتلنتس ـ دبي، وتميّزت بمكياجها المخمليّ ورموشها الطويلة التي سحرت الجميع.