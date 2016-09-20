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المنتخب يتحدث عن انتقاد سباليتي لصلاح و ' أزمة المتألقون '

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المنتخب يتحدث عن انتقاد سباليتي لصلاح و ' أزمة المتألقون ' المنتخب يتحدث عن انتقاد سباليتي لصلاح و ' أزمة المتألقون '

تحدث محمود فايز مساعد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر ومحلل الأداء للفراعنة عن انتقاد لوتشيانو سباليتي مدرب روما لمحمد صلاح.

وخرج سباليتي عقب خسارة روما أمام فيورنتينا بهدف مقابل لاشيء ليتحدث بـ"إحباط" عن صلاح "الذي يجب عليه التحسن في شيئين". (طالع التفاصيل).

وشارك صلاح لمدة 67 دقيقة في المباراة قبل أن يخرج وسط صافرات استهجان من فريقه القديم فيورنتينا. (شاهد ملخص ما قدمه صلاح)

وقال مساعد كوبر: "صلاح أحد نجوم الدوري الإيطالي. ليس فقط أحد نجوم روما بل الدوري بالكامل".

وأضاف خلال تصريحاته عبر قناة صدى البلد "نقد سباليتي له لمن يكن كبيرا. وهذا يحدث لأي لاعب".

وواصل "غاب صلاح عن المشاركة في لقاء الدوري الأوروبي بعدها شارك في الدوري. من الطبيعي أن يحدث ذلك وهو بالتأكيد أحد نجوم والدوري الإيطالي بالكامل".

وعن ضم عناصر جديد في معسكر المنتخب، أوضح فايز: "بالتأكيد الباب مفتوح أمام الجميع ولكننا لن نقدر على ضم كل المميزين في الدوري. مرتبطون بعدد معين".

وتابع "بنسبة كبيرة جدا من تواجدوا معنا في المعسكرات السابقة هم المجموعة التي ستكمل المشوار معنا في المعسكر المقبل".

وأكمل "لن نقدر على ضم كل لاعب يتألق. نرتبط بأعداد معينة".

وأتم "عندما تكثر الخيارات المتاحة يتم المقارنة بينهم واختيار الأفضل".

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فيديو اليوم السابع

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