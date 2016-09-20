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الأهلي: سهر صالح جمعة؟ الدليل المادي فقط هو الفاصل

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الأهلي: سهر صالح جمعة؟ الدليل المادي فقط هو الفاصل الأهلي: سهر صالح جمعة؟ الدليل المادي فقط هو الفاصل

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن "الدليل المادي القاطع هو الفاصل في أقاويل سهر أي لاعب".

الأهلي بدأ مشواره في الدوري المصري بالانتصار على الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء في أولى مباريات البدري الرسمية. لقاء شهد استبعاد صالح جمعة من قائمة الفريق.

وتحدث البدري عن أسباب استبعاد صالح جمعة والتي هي "ليس للسهر". (طالع التفاصيل)

ووجه إبراهيم فايق مقدم برنامج الحريف على قناة DMC سؤالا إلى عبد الحفيظ حول (سهر صالح جمعة المتكرر وموقف النادي؟) ليُجيب مدير الكرة قائلا: "سنتدخل في الأمر عند وصول معلومة مؤكدة لنا بخصوص سهر أي لاعب. لن نعتمد على السمع فقط".

وأوضح "دليل مادي ملموس، كصورة أو تثبت واقعة لا تليق بمكانة لاعب يشارك مع الأهلي، وقتها سنتدخل. هذا هو الفاصل".

وتابع "لا نعتمد على السمع فقط، بالتأكيد كثرة الأقاويل تبني بعض المؤشرات ولكن بدون دليل قاطع لن يحدث أي شيء".

وأردف "مع عدم وجود دليل سأصدق لاعب فريقي. لدي الثقة في كل لاعب ولابد أن يشعر اللاعب بثقتي فيه وليس الاعتماد على الإشاعات".

وأتم "هل يوجد أي مدير فني في العالم لن يشارك أي لاعب يعلم تماما إنه سيكون إضافة للفريق؟ بالتأكيد لا".

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فيديو اليوم السابع

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