إبراهيم حسن يعلن عبر في الجول تجديد عقده مع الإسماعيلي و ' أسباب الأزمة '

كشف إبراهيم حسن لاعب فريق الإسماعيلي تجديد عقده مع الدراويش لمدة 5 سنوات وأسباب "أزمة تأخير التجديد".

وشارك إبراهيم حسن مع الإسماعيلي أمام الأهلي في لقاء انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من الدوري.

وتأخر تجديد عقد إبراهيم حسن مع الإسماعيلي قبل أن يحدث ذلك يوم الاثنين.

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com: "جددت عقدي مع الإسماعيلي لمدة 5 سنوات. انتهى الأمر".

وأوضح "سوء تفاهم فقط كان سبب التأخير. ومجلس الإدارة الجديد للدراويش محترم للغاية وتم إنهاء الأمور".

وواصل "تم تقريب وجهات النظر وحل سوء التفاهم. وحصلت على التقدير المناسب من الإدارة الجديدة للإسماعيلي".

وأتم "سعيد للغاية بالتواجد مع الإسماعيلي".