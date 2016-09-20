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الزمالك: سنؤكد للمغاربة براءة مرتضى من تهمة رفع الحذاء في وجه جماهير الوداد

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الزمالك: سنؤكد للمغاربة براءة مرتضى من تهمة رفع الحذاء في وجه جماهير الوداد الزمالك: سنؤكد للمغاربة براءة مرتضى من تهمة رفع الحذاء في وجه جماهير الوداد

ينوي مجلس إدارة الزمالك تبرئة مرتضى منصور رئيس النادي من تهمة رفع حذاءه في وجه جماهير الوداد المغربي يوم الجمعة الماضي.

وانتصر الزمالك على ضيفه الوداد بنتيجة 4-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يتقابلا في الإياب يوم السبت المقبل.

وقال هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات لقناة ON sport يوم الاثنين: "اتفقنا كمجلس إدارة للنادي على أن يتم توضيح هذا الأمر للجمهور المغربي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الإياب في المغرب".

صورة - مناوشات بين جمهور الزمالك والوداد.. ومرتضى يرفع الحذاء

وأضاف "مرتضى منصور برئ من تهمة رفع الحذاء في وجه جماهير الوداد".

وظنت جماهير الوداد أن مرتضى منصور يرفع الحذاء في وجه المشجعين المغاربة الذين حضروا اللقاء بملعب برج العرب.

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