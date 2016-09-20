أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: ما حدث للزمالك أمرا طبيعيا.. ولم ندخل منافسة على ستانلي

Google+ Print
الأهلي: ما حدث للزمالك أمرا طبيعيا.. ولم ندخل منافسة على ستانلي الأهلي: ما حدث للزمالك أمرا طبيعيا.. ولم ندخل منافسة على ستانلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن "عودة الزمالك إلى تحقيق البطولات مجددا يُعد أمرا طبيعيا".

الزمالك عاد لحصد لقب الدوري الموسم قبل الماضي بعد غياب طويل، موسم انتهى أيضا بالتتويج بكأس وتابعه بطولة كأس مصر أخرى على حساب الأهلي أيضا.

وتحدث عبد الحفيظ عن الزمالك قائلا: "الزمالك نادي كبير جدا بكل تأكيد ويمتلك كل مقاومات النجاح".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة DMC "من الطبيعي أن يعود الزمالك لتحقيق الألقاب والبطولات مجددا رغم ابتعاده لفترة طويلة عن ذلك".

وأوضح "يمتلك الزمالك مقاومات النجاح وعناصر مميزة وجهاز فني محترم، ولذلك عودته إلى البطولات طبيعية".

ماذا عن صراع الصفقات مع الزمالك الموسم الماضي؟ يُجيب عبد الحفيظ قائلا: "لم يحدث أي صراع على أي صفقة في الموسم الماضي سواء مع الزمالك أو غيره".

هل معنى ذلك أن الأهلي لم يدخل في صراع مع الزمالك من أجل النيجيري ستانلي؟ يواصل حديثه قائلا: "لا. لم يحدث أي صراع على ستانلي".

وأتم "طوال موسم الانتقالات لم يحدث أي صراع على أي صفقة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"