الأهلي: ما حدث للزمالك أمرا طبيعيا.. ولم ندخل منافسة على ستانلي

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن "عودة الزمالك إلى تحقيق البطولات مجددا يُعد أمرا طبيعيا".

الزمالك عاد لحصد لقب الدوري الموسم قبل الماضي بعد غياب طويل، موسم انتهى أيضا بالتتويج بكأس مصر وتابعه بطولة كأس مصر أخرى على حساب الأهلي أيضا.

وتحدث عبد الحفيظ عن الزمالك قائلا: "الزمالك نادي كبير جدا بكل تأكيد ويمتلك كل مقاومات النجاح".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة DMC "من الطبيعي أن يعود الزمالك لتحقيق الألقاب والبطولات مجددا رغم ابتعاده لفترة طويلة عن ذلك".

وأوضح "يمتلك الزمالك مقاومات النجاح وعناصر مميزة وجهاز فني محترم، ولذلك عودته إلى البطولات طبيعية".

ماذا عن صراع الصفقات مع الزمالك الموسم الماضي؟ يُجيب عبد الحفيظ قائلا: "لم يحدث أي صراع على أي صفقة في الموسم الماضي سواء مع الزمالك أو غيره".

هل معنى ذلك أن الأهلي لم يدخل في صراع مع الزمالك من أجل النيجيري ستانلي؟ يواصل حديثه قائلا: "لا. لم يحدث أي صراع على ستانلي".

وأتم "طوال موسم الانتقالات لم يحدث أي صراع على أي صفقة".