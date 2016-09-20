الأهلي يُجيب.. هل ندم على بيع رمضان وإيفونا

هل يشعر الأهلي بالندم بعد بيع رمضان صبحي وماليك إيفونا؟ سؤال يُجيب عنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي.

ورحل إيفونا عن صفوف الأهلي متجها إلى نادي نيانجين تيدا الصيني بعد موافقة الأهلي على بيع مهاجمه مقابل 8 مليون دولار. (طالع - إنفوجرافيك في الجول - ماذا قدم إيفونا مع الأهلي)

رمضان صبحي بدأ رحلته الاحترافية في إنجلترا من بوابة ستوك سيتي. فهل ندم الأهلي على بيع الثنائي رمضان وإيفونا؟

يُجيب عبد الحفيظ: "بالتأكيد لا".

وأضاف "إذا عاد الأمر مليون مرة، لن نقدر على رفض بيع رمضان وإيفونا".

وأوضح خلال ظهوره عبر قناة DMC "عرضي الثنائي كان أكثر من 100 مليون!. بالتأكيد لا يوجد أي ندم".

طالع أيضا

الأهلي: ما حدث للزمالك أمرا طبيعيا.. ولم ندخل منافسة على ستانلي

الأهلي: سهر صالح جمعة؟ الدليل المادي فقط هو الفاصل