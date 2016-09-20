لمنع زيادة الوزن.. وجبة العشاء يجب ألا تتجاوز 250 سعرا حراريا

أكبر الأسباب التى تتسبب فى زيادة الوزن هى تناول وجبة العشاء، وسواء كنت من متبعى الحميات الصحية أو لا يجب ألا تزيد وجبة العشاء عن 250 سعرا حراريا، وذلك لأن التمثيل الغذائى فى المساء يقل بنسبة النصف تقريبا، وهذا مما يحتم أن تكون وجبة العشاء خفيفة وسهلة الهضم حتى لا تتحول إلى دهون متكدسة، كما يجب أن يتم تناولها فى موعد محدد لا يزيد عن السابعة، ويقدم موقع " skinnyms" 5 حلول من خارج الصندوق لوجبة عشاء صحية ولا تزيد 250 سعرا حراريا:

1- طبق من الشوفان مع قليل من الفواكه المجففة مخلوط بنصف كوب من الحليب خالى الدسم، وهذا الاختيار غنى بالألياف ويساعد على سلامة المعدة والقولون.

2- صدر دجاج مشوى مع قليل من قطع البروكلى السوتيه، يشكل أقل من 250 سعرا حراريا، ويجعل الفرد يشعر بالشبع السريع.

3- طبق صغير من المكرونة المسلوقة بدون زيت ويمكن إضافة قليل من الأعشاب العطرية والزبادى قليل الدسم، وسوف تكون وجبة غنية بالكربوهيدرات والكالسيوم.

4- شرائح الكوسة المشوية المضاف إليها قليل من عصير الطماطم والأعشاب العطرية، يعتبر وجبة مثالية غنية بالألياف ومضادات الأكسدة.