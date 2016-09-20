برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

على الصعيد المهنى

اليوم صوتك مسموع فى مكان عملك فسوف تكون قادر على القيام بالعديد من الوظائف كما تنظم أعمال الآخرين.

على الصعيد العاطفى

قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك، وهذا ما ستتفهمه بوضوح اليوم فلقد حان الوقت للاستماع إلى الصوت الداخلى الخاص بك وتعطى لنفسك الحب والاحترام الذى تستحقه وذلك سيمنحك فرصة اقامة علاقات ذات معنى فى حياتك.

على الصعيد الصحى

اليوم مناسب لك لتبدأ عمل شئ جديد وتنتهى من المشروع الذى كنت قد أجلته فعليك باللعب والمرح وتواصل مع أصدقائك القدامى والجدد، كما يمكنك أن تشعر بمتعة خاصة فى التسوق.

توقعات علماء الأبراج

يجب أن تنظم الأمور الخاصة بك، فمن المرجح أن تحصل على أشياء أكثر فوضوية فى الأيام المقبلة كما انه من المتوقع أن تصبح قلقاً وتخرج الأشياء عن نطاق سيطرتك.