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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:

يجب عليك البقاء فى حالة تأهب أو حتى التمرد، إذا لزم الأمر، لمصلحتك. أولئك الذين يتظاهرون بأنهم يعرفون أكثر قد يرتكبون أخطاء يصعب التراجع عنها، واتباعهم دون التمسك برأيك يجعلك تقع فى المشاكل أيضًا.

 

على الصعيد العاطفي:

إنه يوم عظيم للخروج وقضاء وقت ممتع مع الحبيب. واترك الأسئلة الكبيرة والقضايا الجدلية التى تشغلك بشأن العلاقة إلى وقت آخر، وحاول أن تسمح لنفسك بأن تسترخى وتتناسى كل شيء.

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

أنت أكثر عرضة للبرد والسعال اليوم.اتبع الاحتياطات اللازمة من حيث النظافة الشخصية. اغسل اليدين فى كثير من الأحيان وخاصة قبل تناول الطعام وينصح أن تستشير الطبيب فور إصابتك بأية أعراض مرضية قبل أن تتطور.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

كنت فى أحسن الأحوال الإبداعية الخاصة بك وهذا سوف يجلب لك الحظ والسعادة. دع عقلك يحكم قلبك. قليلاً ويتحكم فى الطاقة المتدفقة الخاصة بك.


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مصر 365

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