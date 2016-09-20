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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

أنت من المحتمل أن تتلى بعض النصائح المهنية القيمة اليوم من شخص قريب منك، وهذا يعود بأثر ايجابى على مستقبلك عليك أن تنظر للأمور المتعلقة بالعمل بحكمة.

 

على الصعيد العاطفى

يتلاشى الاتصال مع زميل روحك نظراً لانشغالك نتيجة لضغوط العمل، كما يمكنك النضال للحفاظ على العلاقات ذات المغزى، إذا كنتم جادين مع هذا الشخص ثم يجب أن تسعى جاهداً للاحتفاظ بذلك الشخص.

 

على الصعيد الصحى

حاول اتباع النصائح الطبية فهى تساعدك على الوصول لحل جذرى يقضى على المرض، فيمكنك اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة العدوى.

 

توقعات علماء الأبراج

موجة جديدة من الثقة تتمثل فى كل ما تفعله اليوم فسيتم ازالة الحواجز التى بدت غير قابلة للنقل قبل أيام قليلة نتيجة لتصميمك ومهارات الاتصال الخاصة بك، فتكون قادر بسهولة على إقناع الآخرين وتقديم وجهة نظرك لهم، فاليوم مثالى للتعامل مع أى موضوع صعب قد تم تأجيله.


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مصر 365

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