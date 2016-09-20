برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

على الصعيد المهنى

من الضرورى أن تأخذ الرعاية الخاصة فى التعامل مع زملاء العمل الخاص بك، كما قد تواجه أجواء متقلبة فى مكان عملك لذا فمن الأفضل تجنب المواجهات كما قد تنشأ خلافات بسيطة مع كبار السن.

على الصعيد العاطفى

تجتمع مع شخص كانت تربطك علاقة وثيقة به فى الماضى، ولكن قد تغير ديناميات العلاقة الحالية الخاصة بك، كما أنك قد تجدد القديم، فعليك بالاهتمام بمشاعرك بدلا من التغطية عليها وسوف تستمتع بيوم أفضل .

على الصعيد الصحى

لا يمكن التنبؤ بصحتك الجسدية اليوم ومع ذلك ندعوك لاخذ احتياطات لازمة للتعامل الذهنى مع الوضع، تكون قادر على استكمال كافة المهام المجدولة فى الوقت المحدد على الرغم من أى مشاكل تتعرض لها صحتك.

توقعات علماء الأبراج

اليوم مناسب للحكم على المشاريع والاستثمارات التى تأتى فى طريقك حتى تتمكن من التوصل إلى قرار موضوعى جديد، سوف تكون أيضاً قادر على الحكم على أشخاص بالقرب لك.