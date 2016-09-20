برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

برج الحوت على الصعيد المهنى.

تأخذ قرارات متسرعة اليوم وتندم عليها قريباً جداً، حاول أن تمسك يدك فى الإنفاق هذه الفترة فالأيام القادمة ستشهد تعثر مالى كبير.

برج الحوت على الصعيد العاطفى .

مكان جديد تذهب إليه وتتعلق به كثيراً، تحتاج إلى جلسة هادئة تفكر فيها بشكل متزن بعيداً عن توترات العمل التى تدفعك لقرارات خاطئة.

على الصعيد الصحى.

انتقى بعض الأنظمة الغذائية الصحيحة لتنتظم عليها فى الفترة القادمة، لا تغضب من انتقادات البعض للزيادة المفاجئة فى وزنك، فربما يكون ذلك أحد أعراض الاكتئاب.

توقعات علماء الفلك لمولود الحوت.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش فترة مضطربة فى حياته بسبب القرارات المتسرعة التى يأخذها أثناء الانفعال، لا تغضب من كلمات المحيطين بك، فأنت تحتاج إلى فترة نقاهة بعيداً عن التوترات.