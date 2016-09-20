برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

برج الدلو على الصعيد المهنى.

تنجح خططك اليوم، ومن الأفضل ألا تنتظر مساعدات من أحد هذه الفترة فالجميع ينظر إلى نجاحك ويتعجب من قدرتك على مواكبة التقدم فى العمل بهذه الطريقة.

برج الدلو على الصعيد العاطفى .

علاقتك بالحبيب تفتقد إلى الاهتمام والتفاهم، عليك بالحديث مع الحبيب ومحاولة حل مشاكلكم القديمة، وفتح صفحة جديدة قائمة على التقدير والاهتمام بأموره الشخصية.

على الصعيد الصحى .

الوقت يمضى وأنت مازالت مصمم على الاستمرار فى التدخين بنفس الطريقة السابقة، الأمراض بدأت تتراكم عليك، وتحتاج إلى التخلص من التدخين بشكل نهائى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية جيدة بسبب تقدمك فى العمل، وتحتاج إلى قرارات ثابتة بشأن اقلاعك عن التدخين، والأمور العاطفية فى تحسن مستمر فلا تقلق.