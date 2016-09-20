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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهني:

قد تتلقى اليوم اخبارا جيدة متعلقة بعملك. ويمكن أن تحصل على ترقية، ستكون إضافة مهمة جديدة، أوتغير من وظيفتك أو تتلقى عرضا من شركة مختلفة. انتبه فقط إلى أن العرض مدته قصيرة ويحتاج منك ان تتخذ قرارا سريعا وصائبا

 

على الصعيد العاطفي:

كل فرد هو جوهرة فريدة من نوعها ويحتاج لأن تستكشفه منفردًا، الأمر نفسه ينطبق على شريك حياتك الذى ربما تظلمه بحكمك السطحى عليه رغم أن هذا لا يتطلب منك أكثر من الاسترخاء والسماح شريك حياتك بأن يكشف لك نفسه وأن يستكشف هو نفسه لأنه بحاجة شديدة لدعمك.

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

ممارسة التأمل الروحى والتمارين لتحرير نفسك من الهموم والضغوط النفسية ستساعدك كثيرًا فى تخليصك من جزء كبير من معاناتك، وقد تساهم فى أن تغير نظرتك تجاه الحياة حتى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

تنجرف بسهولة إلى اى شيء يشتت انتباهك، فحاول أن تستجمع تركيزك وتحافظ عليه بكل ما تملك من طاقة لأن حياتك فى حالة فوضى يرثى لها وتحتاج لبعض النظام والتفكير سواء على الصعيد الشخصى أو العملي.


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مصر 365

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