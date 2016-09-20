برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

برج القوس على الصعيد المهنى.

الوقت لا يليق بالأحاديث الجانبية وإبداء الملاحظات التافهة التى لا تعنى شىء للكثير من الزملاء، الأمور متوترة حولك وعدم مبالاتك تتسبب فى أزمات مع رؤسائك.

القوس على الصعيد العاطفى .

السفر مع الأصدقاء شىء ممتع، لكن الخروج عن المألوف بالشكل الذى يضر بالآخرين شىء مستفز، حاول أن تنتقى كلماتك وتختار الأوقات التى تقولها فيها.

على الصعيد الصحى.

وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، بعدما تلتزم الفراش لمدة يومين وتهتم بتعليمات الطبيب، ولا تنسى تناول المشروبات الدافئة مثل الينسون والليمون.

توقعات علماء الفلك لمولود القوس.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يواجه عدد من المشاكل بسبب سوء تصرفه فى كثير من المواقف المهنية والعاطفية، يحتاج إلى تفكير جيد فى قراراته واختيار الأوقات التى يتحدث فيها حتى لا يؤذى مشاعر الآخرين.