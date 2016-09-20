برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

برج الميزان على الصعيد المهني:

يراودك القليل من الملل اليوم من العمل على مشروع واحد منذ فترة طويلة، وهو ما يجعلك تشعر بالإحباط وبأنك لا تتقدم ولكن هذا الوضع سيتغير فى أقرب وستستمتع أخيرًا بلذة إنجازك.

على الصعيد العاطفي:

أنت تعيش حياة مزدحمة للغاية وتشعر بأنك مقيد بالالتزامات المطلوبة منك. اليوم، من المرجح أن تخفف قليلا من الضغط. فاغتنم هذه الفرصة للراحة والاسترخاء مع عائلتك أو شريك حياتك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

شخص ما سيلهمك بأن تنتقل إلى مستوى أعلى من اللياقة البدنية اليوم. كما تعلم الحالة النفسية أيضًا تنعكس على اللياقة البدنية الخاصة بك،ولكن هذا سيأتى بشكل طبيعى من خلال الشخص الذى يلهمك من أجل تحسين صحتك وبدء نظام غذائى جديد.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

من المرجح أن يكون اليوم حافلا بالأحداث وقد تنشأ ظروف تجبرك على مواجهة الأحداث السابقة التى يجب أن تتجنبها، ولكن تحتاج إلى تبنى وجهة نظر متسامحة من أجل التعامل مع هذا الوضع بطريقة جيدة.