أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تعزيز التعاون

Google+ Print
ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تعزيز التعاون ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تعزيز التعاون

محمد بن نايف وجون كيري – أرشيفية

بحث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية الـ”71″ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء – بحسب وكالة الأنباء “واس” – بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وموقف البلدين منها.

كما بحث ولي العهد السعودي، مع مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو، عددًا من الموضوعات التي تتعلق بمكافحة الإرهاب والتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وسبل تعزيز التعاون بهذا المجال بين المملكة وأمريكا.

وحضر اللقاءين بمقر إقامة ولي العهد بنيويورك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية