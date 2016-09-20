بعد إعلان انتهاء الهدنة.. مقتل 32 مدنيًا فى غارات جوية بمحافظة حلب

قتل 32 مدنيًا على الأقل، مساء اليوم الاثنين، فى غارات جوية بمحافظة حلب فى شمال سوريا، بينهم 12 قتيلا سقطوا فى استهداف قافلة مساعدات إنسانية فى ريف المحافظة الغربي، وذلك بعيد إعلان الجيش السورى انتهاء الهدنة، كما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وحسبما أفادت “فرانس برس”، قال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: “قتل 32 مدنيا فى مدينة حلب وريفيها الغربى والشرقى مساء الاثنين جراء غارات جوية عنيفة بعد إعلان الجيش السورى انتهاء الهدنة”، موضحًا أن 12 قتيلًا منهم هم من متطوعى الهلال الأحمر وسائقى شاحنات قافلة المساعدات التى تعرضت للقصف فى بلدة اورم الكبرى فى ريف حلب الغربي.