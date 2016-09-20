عمرو الكحكى لـ"خالد صلاح":السيسى يلتقى هيلارى كلينتون بعد ساعتين بنيويورك

كشف الإعلامى عمرو الكحكى، أن وفد من الكونجرس الأمريكى موجود لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مقر إقامته بنيويورك، كما أن وزير الخارجية سامح شكرى ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، تحركا للقاء عدد من أصحاب النفوذ والمؤثرين فى الرأى العام الأمريكى، بجانب تحرك الوفد البرلمانى المصرى لمقابلة المستشار السياسى لحملة هيلارى كلينتون المرشحة للرئاسة الأمريكية.

وأكد "الكحكى"، فى مداخلة هاتفية من الولايات المتحدة الأمريكية، لبرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية النهار one، أن مصر تتحرك بأذرع ومرونة شديدة فى أمريكا، مشيرا إلى أنه بعد ساعتين يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون، بمقر إقامة الرئيس بنيوريوك، ثم يلتقى المرشح الآخر دونالد ترامب فى نفس اليوم.

وأوضح عمرو الكحكى، أن الشرطة الأمريكية يؤمن المواكب الرئاسية المشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل كبير عبر إجراءات مشددة.