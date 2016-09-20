بالصور..حملة من الرقابة الإدارية تفاجئ مصانع تعبئة البوتاجاز ببني سويف‎

فاجئت حملة من الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، برئاسة عضو الرقابة الإدارية ببني سويف، مصانع تعبئة إسطوانات البوتاجاز “نورث جاز”، بغياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف.

وكشفت لجنة ترافق الحملة، مشكلة من مباحث التموين والرقابة التموينيةن والدفاع المدني، والدمغة، والموازين، عن عدم وجود تفتيش علي سجلات المصنع منذ عام 2008، وكذلك توقف المصنع عن تعبئة الإسطوانات علي الرغم من وجود كميات وفيرة من الغاز الصب، وكذلك وقوف السيارات التابعة للمستودعات لعدة أيام خارج المصنع لإنتظار الدور.

كما كشفت اللجنة عدم مطابقة المصنع لإجراءات السلامة والأمن الصناعي، واستمع عضو الرقابة الإدارية إلي مجموعة من السائقين التابعين للمستودعات بالفشن، وببا، وبني سويف، وقررت اللجنة منح إدارة المصنع شهرًا لتوفيق أوضاعها وحل المشكلات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ووضع نظام عملي للسيارات خارج المصنع.

وحررت اللجنة، محضر ضد مدير المصنع صبري مصطفي، لامتناعه عن البيع والتوقف عن العمل، واصطحابه إلي مباحث التموين للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.

وقامت اللجنة بمتابعة العمل بمصنع وادي النيل لتعبئة الغاز بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، وكان في استقبال اللجنة محمد مصطفي مدير المصنع، والذي شرح خطوات العمل في تفريغ الإسطوانات المحملة بالإسطوانات، وعملية التعبئة.

وأفاد مدير المصنع، أن الكمية الواردة من الغاز الصب تبلغ 250 طنًا يوميًا، والتي تكفي لتعبئة 21ألف و500 إسطوانة، وأشادت اللجنة بالأمن والسلامة والأوزان بالمصنع، وحررت اللجنة محضرًا ضد صاحب مستودع “بوتاجاز حسام عرفات”، لبيعه 93 إسطوانه خارج المستودع، وتحرر المحضر رقم 13378 جنح أهناسيا.