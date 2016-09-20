أبو العينين يشيد بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام الأمم المتحدة

قال محمد محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي إن العالم يشهد أكبر أزمة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بسبب العدد غير المسبوق من اللاجئين والمهاجرين الباحثين عن الملاذ الآمن وفرص الرزق.

وأشاد أبو العينين بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية مشيرا الى ان مصر تضع على رأس أولوياتها استراتيجية لملاحقة مرتكبي جرائم الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أبو العينين خلال مشاركته في الاجتماعات المنعقدة حاليا للجمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك، أن مصر توفر كل الدعم لإحباط محاولات تهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وطالب من دول العالم بوضع مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياتها.

وشارك أبو العينين في جلسة الهجرة واللاجئين التي ألقى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مصر أمام المشاركين.

واضاف ان نهاية عام 2015، كان هناك 65 مليون شخص مهاجر في العالم، منهم 25 مليون لاجئ خارج بلادهم و40 مليون نازح داخل بلدهم، نصف هؤلاء اللاجئين من الأطفال.

وطالب ابو العينين بحل النزاعات والصراعات التي كانت السبب الرئيسي للهجرة واللجوء وتدعيم الدول التي تحارب الإرهاب لان انتشاره أدى إلى تزايد الهجرة واللجوء و وضع اتفاق عالمي لتنظيم الهجرة الآمنة .