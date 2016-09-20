«الوفد» يطرح رؤيته في قانون ذوي الإعاقة

صرح النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد ان الحزب سيقدم مقترحاته حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال جلسة الاستماع المزمع عقدها الاحد القادم بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى.

و أوضح، فؤاد ان نائبة الوفد مها شعبان سوف تقوم بالتنسيق مع المعنيين و المختصين لحضور الاجتماع حيث من المننظر ان يشارك بالحضور السيد محمد اسماعيل رئيس لجنة متحدي الإعاقة لحزب الوفد ونائبه السيد مصطفى عبده.

و من المنتظر ان يطالب ممثلو الحزب بحقوق اوسع لذوي الاعاقة و تطبيق اعمق لمباديء المساواة و تكافؤ الفرص في جوانب التعليم و فرص العمل.