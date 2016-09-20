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«الحصرى» تؤكد حضور السيسي للأمم المتحدة فرصة لحل أزمة الاقتصاد المصرى

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«الحصرى» تؤكد حضور السيسي للأمم المتحدة فرصة لحل أزمة الاقتصاد المصرى «الحصرى» تؤكد حضور السيسي للأمم المتحدة فرصة لحل أزمة الاقتصاد المصرى

الإعلامية شادية الحصرى

 

قالت رئيس مبادرة “وطن واحد” الإعلامية شادية الحصرى، إن حضور الرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرصة للمساهمة لحل أزمة الاقتصاد المصرى، وكذلك لفتح أفق جديدة لاستثمارات خارجية وإيجاد بدائل للسياحة الروسية.

وتضيف الحصرى، أن حضور الرئيس السيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة، يفتح الباب أمام بدائل تنشيط السياحة والمشاورات مع العديد من الدول التي من الممكن أن تكون بديلة لروسيا وإيطاليا، في سبيل عودة تنشيط السياحة المصرية من جديد، وهو أمر هام للغاية لأن السياحة من أهم الموارد السيادية للدولة.

وطالبت الحصرى، وزارة السياحة تكثيف جهودها البحث عن البدائل للسياحة الإيطالية والروسية، فهناك السياحة الأوكرانية، فضلًا عن الاهتمام بجنوب سيناء والبحر الأحمر والعمل على تنميتهم وتطويرهم يساهم في تنشيط السياحة الداخلية.

وتؤكد الحصرى، حضور الرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة جيدة للمساهمة في حل أزمة الاقتصاد المصري المتدهور للغاية، بشكل غير مسبوق نتيجة أخطاء وزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، كما إن مشاركة في الأمم المتحدة تؤكد على قوتها وثقلها الدولي وأنها دولة محورية في المنطقة.

 

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