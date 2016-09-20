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وقفة احتجاجية أمام مبنى "البرلمان" البريطاني

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وقفة احتجاجية أمام مبنى "البرلمان" البريطاني وقفة احتجاجية أمام مبنى "البرلمان" البريطاني

نظم عدد من جمعيات الإغاثة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية وقفة احتجاجية أمام مبنى "البرلمان" البريطاني اليوم للتنديد باستمرار أزمة اللاجئين في أوروبا وفرشت الجمعيات المشاركة في الفعالية مئات من سترات النجاة، التي استخدمها اللاجئون أثناء محاولاتهم الوصول إلى القارة العجوز ، في ساحة كبيرة تقع أمام المبنى البرلمان البريطاني .

ومن أبرز المؤسسات التي نظمت الوقفة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ولجنة الانقاذ الدولية"آي أر سي" (IRC) ، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة وورلد فيجين ، حيث استخدم 2500 سترة نجاة ، منها 625 استخدمها أطفال لاجئون أثناء رحلاتهم ، وقال المستشار السياسي لمنظمة "ورلد فيجين" World Vision ، جون الديبو : "نظمنا هذه الفعالية لجذب الأنظار إلى تفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا ، ونأمل أن تتم مناقشتها في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك" .

وأضاف "الديبو" ، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء ،"علينا معالجة الأسباب التي دفعت الناس إلى مغادرة بلادهم من أجل التغلب على أزمة اللاجئين" ،  مشيرا إلى ضرورة توفير الدعم اللازم للاجئين في الدول التي يقطنونها، لاسيما في قطاعات التعليم والصحة.

جدير بالذكر، أن قرابة 281 ألف و740 شخصا حاولوا الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر في الـ8 شهور الأولى من العام الجاري، وبلغ عدد اللاجئين الذين لقوا مصرعهم غرقا أثناء محاولاتهم القدوم إلى أوروبا 6 آلاف و940 شخصا في الفترة من يناير 2015 وحتى أغسطس الماضي .

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رئيس قسم الأخبار