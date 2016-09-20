بالفيديو - تحت عيون أوروبية.. بنفيكا يضرب براجا بالثلاثة في وجود كوكا

انتصر بنفيكا على ضيفه سبورتنج براجا الذي يضم أحمد حسن "كوكا" بنتيجة 3-1 في قمة الدوري البرتغالي يوم الاثنين.

وحل براجا ضيفا على بنفيكا ضمن الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي في المباراة التي لعبها كوكا كاملة.

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كوكا أهدر فرصة تسجيل هدف مبكر للغاية في الدقيقة الثالثة من انفراد تام، قبل أن يسجل بنفيكا ثلاثية، ويرد براجا بهدف متأخر.

وسجل كوستاس ميتروغلوو (هدفين) ولويس ميجيل الفونسو ثلاثية بنفيكا في الدقائق 27 و74 و78، وأحرز لازار روسيش هدف براجا في الدقيقة 90.