«محافظ المنيا» يعتمد نتيجة لجان فحص تظلمات المعلمين

اعتمد اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، نتيجة لجان فحص التظلمات المقدمة من المعلمين، والخاصة بقرارات النقل أو الندب الصادرة لهم، على مستوي الإدارات التعليمية التسع.

من جانبه أكد رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، أن اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ قد اتخذت بعض الإجراءات في عملية الفحص حيث قررت لجنة فحص التظلمات استبدال الموجهين الأوائل الذين قاموا بإعداد نشرات النقل أو الندب الصادرة على مستوى إدارة المنيا بموجهين آخرين في ذات المواد بفحص التظلمات المقدمة، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية وضمانا للحيدة والنزاهة التامة وحتى لا يكون أي من الموجهين الأوائل واضعي نشرات النقل أو الندب هو نفسه الخصم والحكم في آن واحد.

وأضاف عبدالحميد، أن اللجنة راعت الأُسس والضوابط في فحص التظلمات والتي منها، تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013 والكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2016، وألا يكون النقل أو الندب إلا لسد العجز، وأن يكون الندب ( كلى أو جزئي ) لمدة عام دراسي واحد قابل للتجديد لعام واحد، ومراعاة تنفيذ طلبات المعلمين المقدمة برغبات بالنقل أو الندب، استثناء الحالات الإنسانية المؤيدة بالمستندات الرسمية، واختيار الأحدث – عند النقل أو الندب.