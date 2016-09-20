نفوق 15 رأس ماشية وإصابة شخص فى حريق هائل ببني سويف ‎

وقع حريق هائل، منذ قليل، في حظيرة ماشية بعزبة سعيد يكن، التابعة لمجلس قروي ميانة بمركز إهناسيا غرب محافظة، بني سويف، وتسبب في نفوق 15 رأس ماشية من الماعز والأغنام وإصابة أحد المشاركين في الإطفاء.

وتلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور مركز إهناسيا، يفيد بتلقية بلاغ من أهالي عزبة سعيد يكن، التابعة لقرية ميانة، بنشوب حريق في حظيرة مواشي ومخزن غلال، امتدت لحظائر مجاورة و6 منازل، نتيجة شدة الهواء، مما أسفر عن نفوق 15 رأس ماشية من الأغنام والماعز وإصابة أحد المشاركين في إطفاء الحريق.

وعلي الفور انتقلت عربات الأطفاء لمكان الحريق، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة علي ألسنة النيران، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.