اتحاد جدة لـ في الجول: كهربا أثبت احترافيته.. وهذا موقفنا من شرائه

ليلة رائعة مرت على المحترف المصري محمود عبد المنعم "كهربا" في السعودية. سوبر هاتريك تاريخي بعدها استدعاء مع منتخب مصر. فما موقف اتحاد جدة من ضم لاعب الزمالك المعار بشكل نهائي؟ هنا يأتي حديثنا مع عادل عصام الدين المتحدث الرسمي باسم النادي.

وسجل كهربا رباعية (سوبر هاتريك) ونجح في صناعة هدفا في لقاء انتهى بفوز الاتحاد 5-3 على الوحدة. (طالع التفاصيل).

ويتربع كهربا حاليا على قمة هدافي الدوري السعودي برصيد 5 أهداف في 3 مباريات ثم يأتي من بعده عمر السومة لاعب أهلي جدة برصيد 4 أهداف.

واتجه FilGoal.com لسؤال عادل عصام الدين المتحدث الإعلامي باسم نادي اتحاد جدة عما قدمه كهربا وتطلعات الفريق قبل مواجهة الأهلي في دربي جدة في الجولة الرابعة من الدوري.

مستوى كهربا

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة لـFilGoal.com: "كهربا أثبت أن نجم كبير. نجح في التسجيل وكذلك أحمد العكايشي سجل في مباراته الأولى. انسجما بشكل رائع".

وأضاف "عند سؤال كهربا عن أجمل هدف ضمن أهداف المباراة رد بأنه الرابع وهو هدف العكايشي الذي صنعه مكهربا على الرغم من الهدف الأول الرائع الذي سجله، ويعكس ذلك الروح الكبيرة الرائعة بين اللاعبين".

وهل توقع اتحاد جدة تألق كهربا بتلك السرعة؟ يواصل حديثه قائلا: "عن نفسي توقعت ذلك ومن عملوا على الصفقة كذلك. لاعب متميز وهذا رأيناه فيه، سواء هو أو العكايشي".

واستطرد "كانت تلك هي المباراة الأولى لنا منذ التوقف الطويل، والرحلة إلى مكة من جدة كانت شاقة، ولكننا كنا على قدر المسئولية، وعاد كهربا بعد تلك الفترة وسجل وصنع الفارق ليثبت أنه لاعب كبير محترف وأنا واثق في قدراته".

وأردف "توقعنا حضورا أقل بسبب بدء العام الدراسي ولكن حمدا لله وفقنا في كل شيء، وعشنا ليلة سعيدة للغاية وتصدرنا الدوري".

ضم كهربا بشكل نهائي؟

السؤال الأهم الآن، هل يضم الاتحاد كهربا نهائيا؟

وهنا أجاب عادل عصام الدين لـFilGoal.com قائلا: " الكلام سابق لأوانه لأننا بالطبع نقيم اللاعب بعد نهاية الموسم ككل وليس بالمباراة، بعد رؤية الصورة كاملة وواضحة".

وتابع "لا يمكن أبدا أن نقيم وضعه بعد مباراة واحدة الموسم طويل، لكننا معجبون بما يقدمه بالطبع".

واستكمل "كهربا لن يهدر أي شيء، كان يحتاج للوقت فقط، فهو محترف كبير ويعرف كيف يسجل ويصنع الفارق ونحن نثق في قدراته مع الوقت".

الإدارة والمدرب

وعن الانسجام الذي خلقته إدارة الفريق قال عادل:"الإدارة خلقت انسجاما رائعا بين اللاعبين، خصوصا حينما ترى كهربا بعد كل هدف يهديه إلى الراحل أحمد مسعود، تشعر وكأنه يرغب في تحقيق شيء ما من أجله، إنه يمتلك الطموح والدافع ويرغب في فعل كل شيء، ربما لم يعرف أحمد مسعود جيدا، يعرفه منذ شهرين فقط لكن انظر لدرجة الحب والانسجام".

وأكمل "اللاعبون العرب في الفريق منسجمون معا بطريقة رائعة، سواء المصري أو الكويتي أو التونسي، هم الثلاثة دائما معا لا يفترقون، وهناك مقاطع لطيفة منتشرة لهم معا، ويعكس هذا الروح بين اللاعبين ودرجة الانسجام التي خلقتها الإدارة".

وعن مدرب الفريق خوسيه لويس سييرا "باندو" قال المتحدث الإعلامي للعميد "المدرب بمرور الوقت تبين مواطن القصور وأصبح يعرف الفريق جيدا وانعكس ذلك على النتيجة واللاعبين".

وأتم "لكن لا وقت للراحل لدينا مباراة الدربي يوم الجمعة".

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