بالفيديو - كيف تهدر هذا الانفراد التام يا كوكا أمام بنفيكا؟

أهدر أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا فرصة تسجيل هدف مؤكد في شباك بنفيكا يوم الاثنين.

ويحل براجا ضيفا على بنفيكا ضمن الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كوكا بدأ المباراة بشكل أساسي وكاد أن يهز شباك بنفيكا بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة لولا أنه سدد الكرة بشكل غريب خارج المرمى رغم انفراده بالحارس.

لاعب الأهلي السابق سجل هدفا وحيدا في المباريات الأربعة بالدوري.

يذكر أن براجا بطل الكأس الموسم الماضي خسر قبل بداية الموسم مباراة السوبر البرتغالي على يد بنفيكا.

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