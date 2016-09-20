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منحة 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتنمية المشروعات في مصر

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منحة 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتنمية المشروعات في مصر منحة 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتنمية المشروعات في مصر

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 50 مليون يورو  لتنمية المشروعات في .

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، أن الحزمة تستهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني في مصر من أجل تحسين معيشة الشعب المصري ، مستهدفا بذلك على وجه الخصوص حقوق المرأة وإدارة موارد المياه ، ويعد هذا التمويل هو الجزء الأول من حزمة المساعدات الثنائية المتوقع تقديمها لمصر .

وأشار وفد مفوضية الاتحاد، إلى أن حزمة المساعدات التي أُقرت مؤخرا تتضمن برنامجا لتطوير حقوق المرأة في مصر "10 مليون يورو" ، موضحة ، ان البرنامج سيدعم المجهودات المبذولة نحو وقف ختان الإناث ، بالإضافة إلى ذلك، فهو يستهدف أيضا دعم نفاذ النساء للعدالة والتمكين القانوني من خلال مد مظلة مكاتب المساعدات القانونية بمحاكم الأسرة ومكاتب دعم المرأة في المحاكم الابتدائية .

وتابعت مفوضية الاتحاد، أن الحزمة تشمل 40 مليون يورو ، لبرامج الصرف الوطني ، حيث سيساهم هذا البرنامج في زيادة إنتاج مصر الزراعي من خلال توفير البنية التحتية المناسبة للصرف وتعزيز قدرات الأطراف المختلفة لإعادة إصلاح شبكات الصرف الجوفية ومدها .

كما سيساهم أيضا في دعم منهج مستدام ومتكامل لإدارة موارد المياه .

وأضاف وفد مفوضية الاتحاد في القاهرة أن البرنامجين يواصلان التركيز على المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر ، دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني .

كما يتماشيان أيضا مع القطاعات الـ3 الأساسية لمحور المساعدات الأوروبية طبقا لإطار الدعم الموحد لمصر للفترة 2014 - 2016 .

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رئيس قسم الأخبار

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