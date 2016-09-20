منحة 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتنمية المشروعات في مصر

سمر العشري

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 50 مليون يورو لتنمية المشروعات في مصر .

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، أن الحزمة تستهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني في مصر من أجل تحسين معيشة الشعب المصري ، مستهدفا بذلك على وجه الخصوص حقوق المرأة وإدارة موارد المياه ، ويعد هذا التمويل هو الجزء الأول من حزمة المساعدات الثنائية المتوقع تقديمها لمصر .

وأشار وفد مفوضية الاتحاد، إلى أن حزمة المساعدات التي أُقرت مؤخرا تتضمن برنامجا لتطوير حقوق المرأة في مصر "10 مليون يورو" ، موضحة ، ان البرنامج سيدعم المجهودات المبذولة نحو وقف ختان الإناث ، بالإضافة إلى ذلك، فهو يستهدف أيضا دعم نفاذ النساء للعدالة والتمكين القانوني من خلال مد مظلة مكاتب المساعدات القانونية بمحاكم الأسرة ومكاتب دعم المرأة في المحاكم الابتدائية .

وتابعت مفوضية الاتحاد، أن الحزمة تشمل 40 مليون يورو ، لبرامج الصرف الوطني ، حيث سيساهم هذا البرنامج في زيادة إنتاج مصر الزراعي من خلال توفير البنية التحتية المناسبة للصرف وتعزيز قدرات الأطراف المختلفة لإعادة إصلاح شبكات الصرف الجوفية ومدها .

كما سيساهم أيضا في دعم منهج مستدام ومتكامل لإدارة موارد المياه .

وأضاف وفد مفوضية الاتحاد في القاهرة أن البرنامجين يواصلان التركيز على المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر ، دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني .

كما يتماشيان أيضا مع القطاعات الـ3 الأساسية لمحور المساعدات الأوروبية طبقا لإطار الدعم الموحد لمصر للفترة 2014 - 2016 .

شبكةعيونالإخبارية

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