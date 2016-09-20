“فوربس ميدل ايست” تختار وزيرتي الاستثمار والتضامن من أقوى ١٠ سيدات عربيّات

اختارت مجلة فوربس ميدل ايست وزيرتي الاستثمار داليا خورشيد والتضامن غادة والي ضمن أقوى ١٠ سيدات عربيّات في القطاع الحكومي.

وحصلت خورشيد على المركز الثاني في القائمة بينما كان المركز الثالث من نصيب والي،

وتصدرت القائمة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التسامح الإمارتية.

وفي المركز الرابع حلت وزيرة الصحة القطرية حنان محمد الكواري وتلتها وزيرة التربية الوطنية بالجزائر نورية رمعون،

وفي المركز السادس هند صبيح الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت.

وتقلدت بسيمة القحاوي وزيرة التضامن والمرأة بالمغرب المركز السابع.