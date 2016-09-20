أخبار عاجلة

طوارئ في سوهاج بعد توقعات الأرصاد بسوء الأحوال الجوية -
بالصور..ننشر تفاصيل ضبط ملابس عسكرية داخل حاوية شرق بورسعيد -
محافظة سوهاج تبدأ إطلاق معارض بيع المستلزمات المستعملة -
حظر دخول سيارات الدواجن من خارج بورسعيد إلي الأسواق -
بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل لجنة مركز دعم اتخاذ القرار -
استيقاف 3 صنادل "الفوسفات" في نهر النيل بالأقصر بسبب الحمولة الزائدة -
العواصف الترابية تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الفرافرة -
بالصور.. حريق يلتهم أسطح مركز شرطة الفتح بأسيوط -
وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن الكنائس فهو شهيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“فوربس ميدل ايست” تختار وزيرتي الاستثمار والتضامن من أقوى ١٠ سيدات عربيّات

Google+ Print
“فوربس ميدل ايست” تختار وزيرتي الاستثمار والتضامن من أقوى ١٠ سيدات عربيّات “فوربس ميدل ايست” تختار وزيرتي الاستثمار والتضامن من أقوى ١٠ سيدات عربيّات

غادة والي وداليا خورشيد

اختارت مجلة فوربس ميدل ايست وزيرتي الاستثمار داليا خورشيد والتضامن غادة والي ضمن أقوى ١٠ سيدات عربيّات في القطاع الحكومي.

وحصلت خورشيد على المركز الثاني في القائمة بينما كان المركز الثالث من نصيب والي،

وتصدرت القائمة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التسامح الإمارتية.

وفي المركز الرابع حلت وزيرة الصحة القطرية حنان محمد الكواري وتلتها وزيرة التربية الوطنية بالجزائر نورية رمعون،

وفي المركز السادس هند صبيح الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالكويت.

وتقلدت بسيمة القحاوي وزيرة التضامن والمرأة بالمغرب المركز السابع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا