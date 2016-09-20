الخارجية الإيطالية تؤكد اختطاف اثنين من مواطنيها في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الاثنين، اختطاف اثنين من مواطنيها في ليبيا.

ونقلت شبكة “أيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية عن الخارجية الإيطالية – في بيان أصدرته بهذا الصدد – قولها “لقد علمنا اليوم باختطاف اثنين من العمال الإيطاليين في ليبيا”، رافضة التطرق إلى أية تفاصيل أخرى نظرًا لدقة الموقف.

وكانت آخر التقارير الإخبارية الواردة من ليبيا قد أفادت باختطاف اثنين من عمال إحدى شركات البناء في مدينة غات الليبية، مع شخص ثالث، غير أن الخارجية الإيطالية أكدت عدم وجود أية معلومات لديها بشأن هذا الشخص الثالث.

أ ش أ